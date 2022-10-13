Başkan Oktay, “ İlk günkü enerjimizle çalışıyoruz”

Her hafta esnaf ziyaretleri ve site toplantıları yapan Başkan Oktay, “Birlikte, anlayışla ve ortak akılla Marmaris'imizi güzelleştirmeyi sürdürüyoruz. İlk günkü enerjimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diyor.

Ulaşılabilir, hesap verebilir ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlardan gelen talep ve önerileri göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, esnaf ziyaretleri ve site toplantılarına devam ediyor.

Sık sık esnaf ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Oktay geçen hafta Sarıana Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelmişti. Oktay bu hafta da Çıldır Mahallesi esnafı ile görüştü. Tek tek tüm dükkanları ziyaret eden Oktay, bölge sakinlerinin de taleplerini dinledi. Oktay, aynı günün akşamı da site toplantısına katıldı. Pandemi döneminde ara verilen site toplantılarının ilkini geçen hafta Molakent Sitesi'nde yapan Oktay'ın ardından Orman Teknikerleri Sitesi'nin konuğu oldu. 'Kapınızı Çalıyor, Ortak Akılda Buluşuyoruz' sloganıyla yapılan ziyaretlerde yapılan çalışmaları anlatan Oktay, ayrıca vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinledi.

Meclis üyeleri ve CHP İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda görev süresinde yaşananlarla ilgili kısa bilgiler veren Oktay, “Bu ziyaretleri çok önceden yapmak istiyorduk ama başta pandemi olmak üzere devamında orman yangınları, seller gibi yaşadığımız birçok olumsuzluk bizlerin bir araya gelmesini öteledi. Tekrardan artık bu ziyaretlere başladık. Mümkün olduğu kadar sizlerin taleplerini, önerilerini, isteklerini yerine getirmeye uğraşıyoruz. Zaman zaman geç kalabiliyoruz. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı aksamalara maruz kalabiliyoruz ama başladığımız günkü enerjiyle, aynı motivasyonla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Birlikte, anlayışla ve ortak akılla Marmaris'imizi güzelleştirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Turizmle ilgili yapılan çalışmaları da anlatan Oktay, “Turizmde paydaşlarla birlikte sektöre dair çalışmaları yerine getiriyoruz. Marmaris'te hangi işi yaparsak yapalım eğer turizm sektörü kötü gidiyorsa bu olumsuz anlamda tüm yaşayanlara etki ediyor. Bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Rusya-Ukrayna savaşı çıkmamış olsaydı çok daha iyi olacaktı. Yine de güzel bir dönem oldu. Önümüzdeki yıl inşallah daha da iyi olacak” diye konuştu. Oktay daha sonra site sakinlerinin taleplerini dinledi. Yapılabilecek konularla ilgili gerekli talimatları verdi.