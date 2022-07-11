Başkan Oktay, Kapalıçarşı esnafıyla bayramlaştı

Bayram ziyaretlerine üçüncü gün de devam eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kapalıçarşı'daki esnafla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram ziyaretlerine üçüncü gün de devam etti. Arife gününden itibaren esnaf, kıraathane ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Oktay bayramın üçüncü günü önce Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Marmaris şubelerini ziyaret etti.

İlk olarak STK'ları ziyaret eden Başkan Oktay'a CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri de eşlik etti. STK temsilcileri ile görüşen Başkan Oktay, bayramlarını kutlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oktay ve beraberindeki heyet daha sonra alışverişin ve ekonominin kalbinin attığı yerlerden biri olan Kapalıçarşı'yı ziyaret ederek esnafımızla ve vatandaşlarımızla bayramlaştı. Tüm dükkanları tek tek gezerek esnafla görüşen Oktay, küçük çocuklara da bayram harçlığı verdi.