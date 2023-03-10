Başkan Oktay, Kardeş Kentler Turizm Günü'nde konuştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dünya Kardeş Kentler Turizm Formu'nun davetlisi olarak katıldığı 'Dünya Kardeş Kentler Turizm Günü'nde Marmaris'in kardeş kentleriyle olan ilişkilerini anlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Dünya Kardeş Kentler Turizm Formu'nun davetlisi olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 'Dünya Kardeş Kentler Turizm Günü' etkinliğine katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ve Belediye Meclis Üyesi Ali Kırlı, farklı ülkelerden devlet yetkilileri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli ile bir araya gelerek Marmaris'in turizm potansiyelini anlattı. Marmaris heyeti etkinlikte farklı ülkelerden devlet yetkilileri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli ile görüşme fırsatı yakalarken düzenlenen panele de konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Oktay, yaptığı konuşmada kardeş şehir ilişkilerinin turizme büyük katkı sağladığını ifade ederek, Marmaris'in kardeş şehirleriyle olan ilişkilerini anlattı. “Kardeş şehir ilişkileri ekonomiye, kültüre, sanata olduğu gibi turizme de büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullanan Başkan Oktay, Marmaris Belediyesi'nin bu tür etkinliklere katılarak şehrin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini de belirtti. Başkan Oktay ayrıca Dünya Kardeş Kentler Turizm Formu ve Almanya Bingen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Feser ile Forum Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'a de etkinliğe davetleri için teşekkür etti. Etkinlikte Türkiye Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia Granda ve Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanı Hirut Kassavv da yer aldı.