Başkan Oktay, “Kritik bir dönemden geçiyoruz”

Başkan Oktay, “Salgın konusunda kritik bir dönemden geçiyoruz. Asla tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor” dedi.

Salgın sonrası sık sık semt pazarlarını ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sabah bir kez daha pazar yerindeydi. Geçtiğimiz Pazartesi günü açıklanan yeni salgın önlemleri sonrasında, Pazar yerinde Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan tedbirleri kontrol eden Oktay, hem esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti hem de kendisine iletilen talepleri dinledi.

Çok kritik bir dönemden geçildiğini belirten Oktay, “Marmaris Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarına giriş ve çıkış noktaları oluşturarak içerde yaşanan kalabalığı da kontrol altına almayı hedefledik. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimizin de aynı duyarlılığı göstererek, alınan önlemlere riayet etmelerini rica ediyorum. Salgın konusunda kritik bir dönemden geçiyoruz. Asla tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor” diye konuştu.

Bir vatandaşın 65 yaş üstünün sokağa çıktığı 10.00 ile 13.00 arasında diğer yaş grubu vatandaşların pazara mümkün olduğunca gelmemeleri çağrısını desteklediğini söyleyen Başkan Mehmet Oktay, böylece bu saatlerde yaşanan yoğunluğun da azalacağını ifade etti.