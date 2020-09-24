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Başkan Oktay, "Kurallara uyarsak virüsü yeneriz"

Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlere devam eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, esnaftan ve vatandaştan pandemi kurallarına uymalarını isteyerek, “Virüsü yenmek hepimizin kurallara uymasına bağlı” dedi.


Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Korona virüs önlemleriyle ilgili denetimlere devam etti. Denetime Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve meclis üyeleri Cengiz Kaya, Hasan Yaylalı, Aylin Yüksel de katıldı. Denetimlerde Oktay işletmelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi. Salgının önüne geçmek için herkese görev düştüğünü söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Gittiğimiz her yerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlatıyoruz. Maalesef bunun hala önemini fark etmeyen ya da bana bir şey olmaz diye düşünen çok kişi var. Ancak unutmayalım ki bireysel tedbirlerimizi üst seviyede tutarak bu salgınla başa çıkabiliriz. Eğer maske takmazsak, mesafeye dikkat etmezsek ve temizliğe önem göstermezsek hem kendimiz hem de çevremiz için virüse davetiye çıkartıyoruz demektir. Bunun önemini kavramamız gerek” diye konuştu.


Esnafı da uyaran Oktay, müşterilere sosyal mesafe ve maske konusunda taviz verilmemesini; çalışanların mutlaka maske takmasını istedi. Oktay ve beraberindekiler aynı zamanda gıda üreten ve satan işletmelerin mutfak, depo gibi alanlarını da denetledi.

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