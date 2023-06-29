Başkan Oktay, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı dolayısıyla Günnücek'te bulunan kurban satış ve kesim yerini ziyaret etti. Kurban satıcıları ve vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, onların bayramlarını kutlayarak hayırlı günler diledi.

Kurban satıcılarıyla ve kurban almak ya da kestirmek için gelen vatandaşlarla sohbet eden Oktay; “Birlik ve beraberlik dolu, güzel ve mutlu bir bayram dileklerimizle vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Kurban satış ve kesim yerini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bayramlaştık. Kurban satıcılarına bol kazançlar, tüm kurumların görevlilerine kolaylıklar diledik” ifadesini kullandı. Bayram boyunca tüm ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu söyleyen Oktay, “Belediye olarak halkımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Özellikle zabıta ve temizlik ekiplerimiz 7/24 saat esasına göre çalışıyor. Marmaris'imizde meydana olumsuz manzaralara anında müdahale ediyor” ifadesini kullandı.