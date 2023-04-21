Başkan Oktay, Marmaris esnafıyla bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay resmi bayramlaşma töreninin ardından ilk olarak kapalı Pazar yerindeki hal esnafını ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, İhsan Öztürk, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Meclis Üyeleri Ali Aygün ve Zülal Akyüz'ün eşlik ettiği Başkan Oktay esnafın bayramını kutlayarak, bol kazançlar diledi. Başkan Oktay ayrıca Marmaris'teki gece kulübü işletmelerinin sahipleriyle de bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında vatandaşların da bayramını kutlayan ve çocuklarla fotoğraf çektiren Başkan Oktay, “Bayramın en güzel yanı bir arada olmak. Biz de bu mutluluğu vatandaşlarımızla yaşamaya devam ediyoruz. Bizi konuk eden tüm hemşerilerimize teşekkür eder, esnafımıza bol kazançlı bir sezon dileğiyle bayramlarını kutlarım” ifadesini kullandı.