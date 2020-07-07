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Başkan Oktay, Marmaris Uzunyalı'da denetim yaptı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, plajlar bölgesi Uzunyalı’da yaptığı denetlemede işletmeleri uyararak “Kapalı olsa dahi herkes önündeki sahili temiz, binalarını bakımlı tutacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, plajlar bölgesi Uzunyalı'da yaptığı denetlemede işletmeleri uyararak “Kapalı olsa dahi herkes önündeki sahili temiz, binalarını bakımlı tutacak. Hiç kimsenin genel düzen dışı hareket etmesine izin vermeyiz. Kurallara uymayan işletme olursa da onun önündeki sahille ilgili gelecek sene farklı kararlar uygulanabilir” dedi.


Turizmdeki canlanmayla Marmaris'in oteller ve plajlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da da hareketlilik başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bölgede denetim yaptı. İlçe merkezinin en çok rağbet gören yerlerinden biri olan Uzunyalı'daki işletmeleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceleyen Oktay, uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.


Pandemi nedeniyle bazı işletmelerin açılmadığı Uzunyalı'da incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Oktay, “Açık da olsa kapalı da olsa her işletme belirlenen tüm kurallara uygun olacak” şeklinde konuştu.


Binaların bakımı, plajların temizliği gibi konularda çok sert uyarılarda bulunan Oktay, “Marmaris hepimizin. Hepimizin gözü gibi bakması gerekir. Kapalı olsa dahi herkes önündeki sahili temiz tutacak, binalarındaki gerekli bakımları yapacak. Yani sorumlu hareket edecek. Bu yıl denetimleri sıklaştıracağız. Kurallara uymayan işletme olursa da onun önündeki sahille ilgili gelecek sene farklı kararlar uygulanabilir. Hiç kimsenin genel düzen dışı hareket etmesine izin vermeyiz” dedi.


Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler'de de incelemelerde bulundu. Buradaki işletmeleri ve plajları denetleyen Oktay, pandemi kurallarına uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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