Başkan Oktay: "Marmaris'e olan ilginin azalmaması bizi mutlu ediyor"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen turizm sektör toplantısında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Marmaris'e duyulan ilginin hiç azalmaması hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden olan Marmaris, tur operatörlerinin bir araya geldiği sektör toplantısına ev sahipliği yaptı. Ege Bölgesi'nden otelciler ve seyahat acenteleri yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, dünya çapındaki katılımcılar da sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2023 sezonu için 14 kaynak pazardan ülkeye seyahat eden 2,2 milyondan fazla misafirin olacağı ve 2019 yılına kıyasla yüzde 44'lük bir artışa ulaşıldığına dikkat çekilen toplantıda 2024 yılında da büyümenin yüzde 19 daha artmasının beklendiği belirtildi. Toplantıya katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise Marmaris'in önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekti.

Gerçekleştirilen toplantının Marmaris için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Oktay; “Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Marmaris'imiz, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörün gözdesi olmaya devam ediyor. Marmaris'imize duyulan ilgi hepimizi mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Marmaris'te sektör temsilcileriyle bir araya gelerek önümüzdeki döneme dair hedefler anlatıldı. Toplantıda emeği geçen herkese ve Marmaris'e duydukları güven, ekonomimize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Hepimiz için güzel bir sezon dilerim” dedi.