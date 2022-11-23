Başkan Oktay, “Öğretmenler aydınlık yarınların tek anahtarıdır”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay mesajında, “Öğretmenlik kutsal, benzersiz ve ayrıcalıklı bir meslektir. En değerli hazinemiz çocuklarımızın, gençlerimizin çağdaş, nitelikli, özgür bireyler olarak, bilimsel eğitimin ışığında emin adımlarla geleceğe yürümeleri şüphesiz ki ülkemizin aydınlık günlere kavuşmasının tek anahtarıdır. Türk öğretmenleri, özverili, idealist ve yurtsever yapısıyla diğer dünya uluslarına mensup öğretmenler arasında onurlu bir yere sahiptir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerinde en büyük rol öğretmenlerindir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, bu mesleğin kutsallığını, eğitimin, aydınlanmanın önemini her fırsatta ifade eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.