Başkan Oktay oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de tüm okulları ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendi oyunu da “ülkemize ve Marmaris'imize hayırlı olsun” dileğiyle Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde oyunu Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de seçimin ilk saatlerinden itibaren okulları ziyaret eden Oktay, tek tek tüm sınıfları gezerek sandık sorumlularına kolaylıklar diledi. Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da selamlaşan Oktay, “İlçe genelinde bir sorun yaşanmadı. Sağlıklı ve huzurlu şekilde oy kullanma işlemleri devam ediyor” dedi.

Ahu Hetman İlkokulu'nda oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Oktay, “Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınları için oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Neticede tercihi yapacak olan halkımız. Hangi sonuç çıkarsa çıksın saygılı olacağız. Umutlarımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'de, adaletli bir Türkiye'de yaşamak için oyumuzu verdik. Ülkemize, Marmaris'imize, ulusumuza hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.