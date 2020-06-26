Başkan Oktay özel güvenlikçileri unutmadı

Marmaris Belediyesi ilk kez belediyede çalışan özel güvenlik personelinin 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı. Meclis odasında güvenlik personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Özel Güvenlik Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlandığı 2004 tarihinden itibaren kutlanan Özel Güvenlik Haftası, Marmaris Belediyesi'nde de kutlandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyede çalışan özel güvenlik personeli ile bir araya gelerek haftalarını kutladı. Zabıta Müdürü Erkan Ünver ve Belediye Güvenlik Amiri Burak Ünlü'nün de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Oktay, çalışmalarından dolayı güvenlik personeline teşekkür etti.

“İlk kez kutlandı”

Özellikle pandemi döneminde tüm personel gibi özel güvenlikçilerin de özveriyle çalıştığını söyleyen Oktay, “Sizler belediyeye giren vatandaşlarımızla ilk karşılaşan kişilersiniz. Bu nedenle çok önemli bir göreviniz var. Vatandaşlarımıza karşı her zaman güler yüzlü, yardımsever ve dikkatli olduğunuzu biliyorum, bunun böyle de devam edeceğinden kuşkum yok” diye konuştu. Kendilerinin gününün ilk kez kutlandığını söyleyen özel güvenlik personeli ise başkana teşekkür etti.