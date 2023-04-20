Başkan Oktay, personeli ile bayramlaştı

Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye personelleriyle bayramlaştı. Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı ve Burak Demirtaş'ın da katıldığı bayramlaşmalar ilk olarak İçmeler Ana Hizmet Binası'nda başladı. Ardından Armutalan Kültür Merkezi, Marmaris Ek Hizmet Binası ve Makine Araç Parkı ile sürdü.

Tüm personelin sağlık ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmelerini dileyen Oktay “Hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutlayacağız. Herkese güzel bir bayram diliyorum” diyerek her iki bayramı da kutladı.

Geçen bayramlarda olduğu gibi bu bayram arifesinde de eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay, mezarlara çiçek bırakarak dua etti. Merhum belediye başkanları Ali Aygün (Konti Ali), Zeki Güven, Kemal Seyfettin Elgin, Muharrem Elgin, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Karadinç, Hüseyin Fikri Öztan ve Kadir Yalçın'ın mezarlarını ziyaret eden Mehmet Oktay, “Marmaris'in bugünlere ulaşmasında önemli katkıları bulunan merhum belediye başkanlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.