Başkan Oktay, personelle bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye personelleriyle bayramlaştı. Belediye Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve Hakan Köksal'ın da katıldığı bayramlaşmalar ilk olarak Marmaris Hizmet Binası'nda başladı. Ardından İçmeler Ana Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü ve Makine Araç Parkı ile devam etti.

Tüm personelin sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Oktay “9 günlük bayram tatilinde çok yoğun olacağız. Ama biz size güveniyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz için hizmet vermeye hep birlikte devam edeceğiz. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diyerek Kurban Bayramını kutladı.

Öte yandan Başkan Mehmet Oktay, eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Merhum belediye başkanları Ali Aygün, Zeki Güven, Kemal Seyfettin Elgin, Muharrem Elgin, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Karadinç, Hüseyin Fikri Öztan, Kadir Yalçın'ın mezarını ziyaret ederek çiçek bırakan ve dua eden Mehmet Oktay, “Merhum belediye başkanlarımızın Marmaris'e yaptıkları hizmetler, kattıkları değerler asla unutulamaz. Bir kez daha hepsine rahmet diliyorum” dedi.