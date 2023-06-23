Başkan Oktay personelle bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye personelleriyle bayramlaştı. Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı ve Burak Demirtaş'ın da katıldığı bayramlaşmalar ilk olarak İçmeler Ana Hizmet Binası'nda başladı. Ardından Armutalan Kültür Merkezi, Marmaris Ek Hizmet Binası ve Makine Araç Parkı ile sürdü. Oktay, tüm personelin sağlık ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle sahada çalışacak tüm personele büyük görev düştüğünü söyleyen Oktay, “Halkımızın ve misafirlerimizin gönül rahatlığıyla bir bayram geçirmesi için teyakkuzda olacağız. İlçemizin huzur ve güvenliği için özellikle yaz aylarında yoğun bir tempoyla çalışan personelimize hem kolaylıklar hem de iyi bayramlar diliyorum” ifadesini kullandı.