Başkan Oktay, “Risk azalırsa sezon da uzar”

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korona virüs denetimlerine katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor. Risk azalırsa sezon da uzar” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Org. Mustafa Muğlalı Caddesi'nde maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi. Oktay daha sonra da CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte Beldibi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vaka sayılarının arttığı bu dönemde maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, turizm sezonunu Kasım ayına kadar uzatmak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

“Kurallara harfiyen uymalıyız”

Ağustos ayında özellikle Rusya ve İngiltere'den gelen turist sayısında artış yaşandığını bunun da ekonomik canlanma sağladığını söyleyen Oktay, İngiltere'nin vaka oranı yüz binde 20'yi aşan ülkeleri karantina listesine aldığını hatırlatarak “Pandemi olmasaydı Marmaris turizmde altın dönemini yaşayacaktı. Şimdi amacımız sezonu uzatmak, en azından kasımda da turist gelmesini sağlamak. Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer kritik noktayı aşarsak İngiltere'den turist gelmez. Ruslar burayı tercih etmez. Bu nedenle pandemi kurallarına harfiyen uymalıyız” açıklamasını yaptı.

“Herkes dikkatli olmalı”

Belediye olarak sürekli uyarılarda bulunduklarını ifade eden Oktay, “Ancak bütün iş bireyin kendisinde bitiyor. Kişiler hem kendi sağlığı hem de toplumun sağlığı için maske takan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini bilirse bu salgını da en az zararla atlatırız” ifadesini kullandı.