Başkan Oktay, semt pazarında vatandaşlarla buluştu

Alışveriş de yapan Oktay, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Perşembe günleri kurulan merkez semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Meclis Üyeleri Ummahan Kabaçam, Cengiz Kaya, Ali Aygün ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte pazarı ziyaret eden Oktay, esnafa hayırlı işler diledi hem de alışveriş yaptı.

Alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Oktay, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile ilgili konuştu. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta geleceğine dair çok önemli bir seçime gideceğini söyleyen Oktay, “Yaptığımız sohbetlerde halkımızın özellikle ekonomik noktada büyük bir darboğazda olduğunu anlatıyor ve bir değişim istiyor. Onların değişime olan inancı gösteriyor ki 14 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak, yine bahar gelecek. Türkiye aydınlık yarınlara uyanacak” diye konuştu.