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Başkan Oktay, “Turistlerde kurallara uymalı”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’e gelen Ukraynalı gazetecileri ağırladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'e gelen Ukraynalı gazetecileri ağırladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, “Tatile gelen misafirlerimizin de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor” dedi.


Bir tur operatörünün davetiyle Marmaris'e gelen Ukraynalı gazeteciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Oktay, özellikle pandemi öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları anlattı.


Marmaris'in İngiltere'den sonra en çok Ukraynalı turisti ağırladığını söyleyen Oktay, “Her sene yüz binlerce Ukraynalı misafiri ağırlıyoruz. Ama bu sene şartlar çok farklı. Pandemi tüm dünya için büyük tehlike. Bu tehlikeyi yok etmek bizlerin elinde. Dolayısıyla ilçemize tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına onların da tavizsiz uyması gerekiyor. Biz bu konuyla ilgili Türkçe, İngilizce ve Rusça afişler astık. Ekiplerimiz sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Ancak kişilerin bu sorumluluğun bilincinde olması gerek. Hepimizin sağlığı ve hayatı için maske takmak şart” dedi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısının arttığını ifade eden Oktay, “Eğer bu güzellikleri yaşamak istiyorsak kurallara uyacağız. Yoksa vakalar artar ve hayat hepimiz için durur” diye konuştu.

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