Başkan Oktay, turizm sezonunu değerlendirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2022 turizm sezonunu değerlendirdi, müzik kısıtlamaları ve son dönemlerin hala tartışma konu olan Kızılbük mevkiinde inşaatı devam eden otel ile ilgili konuştu.

2022 turizm sezonu hakkında konuşan Başkan Oktay, “Beklentilerimiz oldukça yüksekti. Malum bu Rusya - Ukrayna savaşından kaynaklı maalesef ki beklediğimiz gibi gelişmedi. Ama yine de çok çok kötü durumda olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle ki geçtiğimiz yıl bizim ana pazar İngiltere'deki uçak operasyonlarının kapalı olmasından dolayı geçen yıl daha kötüydü. Geçen yıla kıyasladığımızda bu sene daha da iyi durumdayız. Özellikle bayram döneminde de doluluk oranları oldukça yukarılara doğru çıktı. Şu anda da aynı seyirde devam ediyor. Sezonun geri kalanından da umutluyuz” diyerek Ukrayna ve Rusya harici alternatif pazar araştırmaları ve görüşmeleri içinde olduğunu belirtti.

‘Müzik saatleri pandemi öncesine getirilmeli'

Başkan Mehmet Oktay müzik saatlerindeki kısıtlamalar ile ilgili “Şimdi bakıldığında müzik saatleriyle ilgili şunu değerlendirmek gerekiyor. Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam Turizm Bakanı'nın turizm bölgelerinde pandemi öncesi kurallara dönüşe dair bir açıklaması oldu. Biz de Turizm Bakanı'yla aynı düşüncedeyiz. Baktığımızda eğlence merkezi dediğiniz de Marmaris'te Barlar Sokağı olarak addedilir. Ama saat 01.00'de açıklanan genelgeden kaynaklı müziğin son bulmasından dolayı elbette ki misafirlerimiz rahatsızlıkları dile geliyor. Bununla birlikte farklı bölgelerde de yer yer talepler geliyor. Oradaki tüm esnaf arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz. 2009 yılından beri Uzunyalı başta olmak üzere her yerdeki müzik uygulama saati saat zaten 24.00 idi. Dolayısıyla orada bir değişiklik söz konusu değil. Bununla beraber özelikle sezon başında işyeri kapanış saatleriyle ilgili esnaf arkadaşlarımızın talepleri oldu. Biz de encümen üyelerimizle birlikte bu kararı revize ettik. Onların talepleri doğrultusunda bir miktar daha iş yeri kapanış saatlerini uzattık. Ama dediğim gibi eğlence merkezi, Barlar Sokağı'dır ve saat 01.00'da orada müziğin sonlanması sektöre olumsuz anlamda maalesef ki etki ediyor. Turizm Bakanı'yla aynı düşünceye sahibiz. Pandemi öncesi kurallara, koşullara geri dönmemiz turizm sektörü için oldukça olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.

‘Tartışmalı otel inşaatının dinamitle patlatma iznini biz vermedik'

Birçok çevre örgütü ve siyasi partinin gündeminde olan Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde inşaatı devam eden otel ile ilgili de soruya Mehmet Oktay; “Şimdi bununla ilgili tüm detaylarıyla defalarca açıklamalar yaptık. Burada dinamitle ilgili kısımda geçtiğimiz aylar içerisinde böyle bir durum söz konusu olmuş ve kesinlikle ve kesinlikle belediyenin bir izni söz konusu dahi değil. Başka bir kurumumuzdan izin alarak böyle bir çalışma yapmışlar. Dolayısıyla yani burada belediyeye bu şekilde bir isnat hiçbir şekilde haklılık payı söz konusu değil. Bununla beraber biz de tüm yasal anlamdaki sürecin takipçisiyiz. Hiç kimseye bir ayrımcılık yapmadan konu takipteyiz” diye cevapladı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Muğla- Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi, 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu konu ile ilgili konuşan Başkan Oktay kararı olumlu bulduğunu belirterek, “Neticede kentimizin korunmaya ihtiyacı var. Çünkü 2 yıldır gerçekten büyük acılar yaşadık ve orada herhangi bir şekilde bir yapılaşma olmayacak olması bizler adına memnuniyet verici. Ama orada şöyle bir eksikliği de dile getirmek istiyorum. Açıklanan genelgede Karacasöğüt, Turgut ve Hisarönü, Orhaniye köyleri var. Baktığımızda Osmaniye ve Bayır da oldukça yangından etkilenen yerlerimiz. Dolayısıyla buraların da Osmaniye ve Bayır'ın da bu genelgeye eklenmesi çok daha faydalı olacaktır diye dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘Kış mevsiminde oluşabilecek risklere biz hazırlıklıyız ama sadece biz yetmeyiz'

Yangınlardan sonra kış mevsiminde yaşanan sel felaketleri ile de mücadele eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay önümüzdeki kış için “Biz zaten genel olarak her türlü şeyde önlem almaya özen gösteriyoruz. Tek başına Marmaris Belediyesi'nin elinde olmayan unsurlar da söz konusu. İçmeler için daha hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak Değirmenyanı bölgesinde çok ivedi olarak alınması gereken önlemler var. Zaten normal zamanlarda da yer yer taşkınlar yaşanırdı. Orada su taşkınlığı yaşanırdı. Şimdi en son ki yangından sonra oranın riski çok daha artmış durumda. Dolayısıyla desteği ve MUSKI· ye ciddi sorumluluk düşüyor” diyerek olabilecek olumsuzluklara karşı planlarını yaptıklarını belirtti.