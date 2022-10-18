Başkan Oktay, “Üretmenin gururunu yaşıyoruz”

Marmaris Belediyesi'nin tarımsal kalkınmayı sağlamak için yürüttüğü projeler 3'üncü yılını doldurdu. Turgut Mahallesi'nde düzenlenen törende yer fıstığı, zeytin ve defne hasadı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Üretmenin büyük gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler 3. yılını doldurdu. Çam balı ve yer fıstığı ile başlanan çalışmalar aradan geçen 3 yılda defne, zeytin başta olmak üzere birçok alana yayıldı ve Marmaris yer fıstığına coğrafi işaret alındı. Bugün de Turgut'ta üreticilerle birlikte fıstık, zeytin ve defne hasadı başlatılırken, sezonun ilk bal sağımı yapıldı. Marmaris Belediyesi'nin fıstık tarlasında düzenlenen etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris Tarım Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz, Turgut Mahallesi Muhtarı Ümit Kaya, Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci, üreticiler ve mahalle sakinleri katıldı.

Marmaris Belediyesi'ne ait olan zeytinlikte zeytin hasadı yapan ve traktöre binerek yer fıstığını topraktan çıkaran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Üretmenin gururunu yaşıyoruz. Sadece turizm değil tarımda da Marmaris'in adını duyuracağız” dedi. Oktay, “Bu yıl kendi tarlamızda yer fıstığı hasadımızın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk yıla göre oldukça iyi bir duruma geldik ve coğrafi işaretini aldık. Kooperatifimizle birlikte ürün hasatlarında hep bir arada çalışıyoruz. Rekoltelerde bir artışa doğru gittiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah daha çok köylümüz tekrardan kendi topraklarında üretimini arttıracak ve günü birlik kazançtan ziyade sürdürülebilir bir kazanca ulaşacak. Bunun yanında da ürettiğimiz tarımsal ürünlerin katma değerini artırarak köylümüzün ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız hızlanarak devam ediyor. Ata topraklarının satılmaması ve üreterek tarımsal kalkınmanın sağlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizimle olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hisarönü ve Turgut'ta belediyeye ait tarlalarda bulunan yaklaşık 250 adet zeytin ağacının da hasadının yapıldığını söyleyen Oktay, “100 kilogramdan fazla zeytinyağı elde etmeyi hedefliyoruz. Bu sene zeytinde ciddi bir verim söz konusu. Bu bize şu umudu da veriyor. Rusya - Ukrayna savaşı başta olmak üzere son yıllarda yaşadığımız bölgesel savaşları göz önüne aldığımızda zeytinin bu kadar bol olması Atamızın işaret ettiği sulhu da getirecek. Bunu doğanın bir mesajı olarak algılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan üretici Melahat Şahincan, “Atalarımızdan gelen bu fıstığı Nisan ayında ekiyoruz, Ekim ayında bir bir topluyoruz” dedi. MARKO Başkanı Cengiz Akdeniz ise “Herkesi üretmeye davet ediyorum. Her zaman üreten bir toplum olacağız. Tesisleşeceğiz, daha çok üreteceğiz ve beraber büyüyeceğiz” derken Çamlı muhtarı Kerim Ekinci ise “Üretmekten korkmayalım, elimizdeki toprakları kaybetmeyelim” ifadesini kullandı.