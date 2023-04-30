Başkan Oktay'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Oktay'ın mesajı şöyle; “Hak ve emek mücadelesi için seslerini yükselten işçiler sayesinde 1 Mayıs tarihi, tüm dünyada emeğin, mücadelenin, birlik ve dayanışmanın sembolü olmuştur. İnsanın ortaya koyabileceği en yüce değerlerden biri olan emek kavramı, ne yazık ki tarih boyunca sömürüye çok açık olmuş, alın terinin haksızlıklarla mücadelesi hiç bitmemiştir. İnsanları acımasızca baskı altına almak, emekçilerimizin siyasal ve sendikal haklarından yararlanmalarının önünde engeller oluşturmak günümüzde yapılan en büyük insan hakları ihlallerinden biridir. Bizlerin en büyük temennisi; tüm emekçilerin haklarını layıkıyla alabildiği, iş kazaları ve ihmalkarlıkların olmadığı, çocuk işçilerin tarihe karıştığı herkesin eşit, özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayabildiği bir dünya düzenidir. Bunun için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizin sözüyle; herkesin emeğinin karşılığını bulabilmesi umuduyla emeğe ve üreten herkese saygılarımı sunuyor, tüm işçi ve emekçilerin bu anlamlı gününü kutluyorum”