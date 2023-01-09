Başkan Oktay'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm zorluklarına rağmen gazetecilik mesleğini özveriyle sürdüren basın mensuplarının gününü kutlayan Oktay'ın mesajı şöyle:

“1961 yılında gazetecilerin gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda elde edilen kazanımlar doğrultusunda ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, ülkemizdeki basın tarihi açısından çok önemli bir zaman dilimdir. 10 Ocak; basın çalışanlarının hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur. Türkiye'nin her noktasında özverili çabaları ile kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesi olma sorumluluğu üstlenmiş ve hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Marmaris'te de yaşadığımız onca zor zamanlarda fedakarca görev yapan değerli gazetecilerimiz halkımızla aramızda adeta birer köprü görevi görmektedir. Gazetecilik mesleğinin hakkını vermek için özveriyi, güç koşulları kabullenmiş tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor; tüm basın emekçilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum”