Başkan Oktay'dan 'Babalar Günü' mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Zamanını, ilgisini ve sevgisini çocuklarına veren, onların iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için büyük sorumluluklar yüklenen, bizlerin bu günlere gelmesini sağlayan ve hakkını hiç ödeyemeyeceğimiz babalarımız Babalarımıza vereceğimiz en büyük hediye, hayırlı birer evlat olmak ve hayatlarının her döneminde, onlara huzurlu bir yaşam sunabilmektir. Başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatan için feda eden, aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere; çocukları ve ailesi için yaşayan, koşulsuz seven, desteğini hep arkamızda hissettiğimiz tüm babaların ve bu duyguyu yüreğinde hisseden herkesin Babalar Günü'nü kutluyor, aramızda olmayanları ise saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.