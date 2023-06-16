Başkan Oktay'dan Babalar Günü mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 18 Haziran Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Babalarımıza layık birer evlat olmak hepimiz için bir vefa borcudur” ifadelerini kullanan Başkan Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Babalarımız; bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Sevgileri, verdikleri güven duygusu ve fedakarlıklarıyla hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımıza layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Bu duygularla başta kıymetli babam olmak üzere tüm babaların, baba adaylarının ve bu duyguyu yüreğinde hisseden herkesin Babalar Günü'nü kutluyor, aramızda olmayanları ise saygı ve rahmetle anıyorum.”