Başkan Oktay'dan 'Basın Bayramı' mesajı

24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırıldığını hatırlatan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kamuoyunu aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük gayret gösteren gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Oktay, “Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilincinde, tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getirmeye çalışan gazeteciler; demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesidir. Her türlü zor koşullara rağmen büyük bir fedakarlıkla görevini yerine getiren gazetecilerimiz halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu vesileyle Marmaris'imizin son iki yıldır yaşadığı felaketlerde sesimizi duyurmamıza katkı sunan gazetecilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor; ilçemizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.