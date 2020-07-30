İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Oktay'dan bayram öncesi personel ve esnaf ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Arife Günü’nü personel ve esnaf ziyaretlerine ayırdı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Arife Günü'nü personel ve esnaf ziyaretlerine ayırdı.


Belediye Başkanı Mehmet Oktay yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesinde sabah saatlerinde Belediye personelleriyle bayramlaştı. Tek tek odaları gezen Başkan Oktay, personelle hem sohbet etti, hem de Kurban Bayramlarını kutladı. Ardından esnaf ziyaretine çıkan Marmaris Belediye Başkanı Oktay ziyaretlerine Sevgi Yolu'ndan başladı. Çarşı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Oktay, vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı.


Esnafları tek tek gezen Başkan Oktay yaptığı açıklamada “Kurban Bayramı öncesinde esnafımızı işyerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de pandemi süreci ile ilgili tedbirleri elden bırakmamalarını rica ettik. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi hepimizin ortak dileği. Umut ediyoruz ki güzel günler yakındır, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.