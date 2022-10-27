Başkan Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Cumhuriyet; çağdaş, demokratik, özgür bir ülkede yaşama inancından asla ödün vermeyen bir halkın gurur verici zaferidir. Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını yine büyük bir coşkuyla kutlayacağız” ifadelerini kullanan Oktay mesajında şunları dile getirdi; “Bugün onurlu bir halkın yeniden ayağa kalkışı; küllerinden yeniden doğuş günü. 99 yıl önce tüm dünyaya bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz gün. Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan demokrasinin, özgürlüğün, uygarlığın ışığı Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun.”

Belediye Başkanı Oktay, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarının, vatanı için canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurunda saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı'nı Cumhuriyet'in kalesi Marmaris'te her zaman olduğu gibi coşku içinde kutlanacağını söyleyen Oktay, “Bu yıl saat 20.00'da Ketenci otel önünde başlayacak kutlamalarımız 21.00'de fener alayı 21.30'da da ünlü Anadolu rock sanatçısı Can Gox'un vereceği konserle tamamlanacak. Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak için tüm hemşehrilerimi 29 Ekim kutlamalarımıza davet ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.