Başkan Oktay'dan esnafa mektup

İngiltere'de düzenlenen WTM Londra Turizm fuarına Marmaris adına ziyarete giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris esnaf ve işletmecilerine mektup yazdı

2020 sezonunu erken açmayı hedefleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay,işletmecilere ve esnafa mektup gönderdi. Oktay, “Biz erken getirsek bile gelen turist kalacak otel, yemek yiyecek restoran, alışveriş yapacak mağaza bulamazsa yapılan çalışmanın da bir anlamı olmayacaktır. 15 Marta kadar hazırlığınızı tamamlayıp Nisan ayında sezonu açalım” diye seslendi.

Göreve geldiği günden beri ilçede turizm sezonunu uzatmak gerektiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılı ile ilgili ilk adımı attı. Belediye Başkanı Oktay ilçedeki oteller, işletmeler ve esnafa mektup göndererek, “Nisan ayı itibariyle sezonu açmanızı bekliyoruz” ifadesini kullandı. Mektup zabıta ekipleri tarafından dağıtılmaya başlandı.

Esnafa “Keyifli, yorucu, bir o kadar da zorlu bir turizm sezonunu geride bıraktık. Neredeyse sorunsuz bir biçimde sezonu tamamladık. Bunun için hepinize katkılarınızdan ötürü tek tek teşekkür ediyorum. Yaptığımız uluslararası görüşmeler neticesinde 2020 sezonuyla ilgili olumlu adımları daha şimdiden attık” diye seslenen Oktay, “2020 yılı itibariyle de sezonu daha erken açmanın gayreti içinde olacağız. Tabi ki bu noktada en büyük destekçimiz işletmecilerimiz ve esnafımız olacak. Getirdiğimiz turist kalacak otel, yemek yiyecek restoran, alışveriş yapacak mağaza bulamazsa yapılan çalışmanın da bir anlamı olmayacaktır” dedi.

Sezonu uzatmak istediklerini söyleyen Oktay mektubun gerekçesini ise şöyle anlattı; “Marmaris; temiz havası, uzun aylara yayılan sıcak mevsimi, denizi, doğası ile Türkiye'nin gözbebeği. Buradaki turizm potansiyelini 6 aya sıkıştırmak tek kelime ile Marmaris'e haksızlık etmek olacaktır. Biz gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüm görüşmelerimizde turizm sezonunu 8-9 aya çıkarmak hatta tüm yıla yaymak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle esnafın 15 Marta kadar tamir, tadilat, inşaat gibi tüm hazırlıklarınızı tamamlayıp en geç Nisan ayı itibariyle sezonu açması gerekiyor. Bir mektup yazarak ulaşmanın daha şık olacağını düşündük. Hep birlikte, el ele vererek ilçemizi en iyi noktaya getireceğimize inancım tamdır.”