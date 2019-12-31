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Başkan Oktay'dan hastanelere yeni yıl ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yılı hastanede karşılayacak vatandaşları ziyaret etti.


Marmaris Devlet Hastanesi, Ahu Hastanesi ve Yücelen Hastanesi'nde tedavi gören, yeni yıl gecesini de hastanede geçirecek hastalar unutulmadı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hasta vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek, yeni yıl için sağlık ve mutluluk diledi. Ahu Hastanesi'nde personelle birlikte yeni yıl pastası da kesen Başkan Oktay, tüm sağlık çalışanlarının da yeni yıllarını kutladı. Ziyaret karşısında moral bulan vatandaşlar da, Başkan Mehmet Oktay'a teşekkür etti.

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