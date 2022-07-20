Başkan Oktay'dan “iyi ki varsınız” mektubu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 21 Haziran'da Bördübet'te çıkan yangına müdahale eden ekiplerle yardım gönderen kişi ve kurumlara mektup göndererek teşekkür etti.

Marmaris Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da çıkan ve 4 gün süren yangında 4 bin 208 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangının çıktığı ilk andan tamamen söndürüldüğü ana kadar hem Marmaris'ten hem de diğer illerden ekipler ve yardımseverler seferber oldu. Birçok ilden Orman İşletme, itfaiye ve belediye ekipleri yangına müdahale etmek için Marmaris'e gelirken, yardımsever kurumlar ve vatandaşlar da ekiplerin yanında yer aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da gerek yangına müdahale eden ekiplere gerekse destek sağlayan kurum ve kişilere mektup göndererek Marmaris'in yanında oldukları için teşekkür etti. Marmaris içinde bulunan kurum ve kişilere elden ulaştırılan mektup, diğer illere de posta yoluyla gönderildi.

“Dayanışmayla atlattık”

Mektupta, “Kötü zamanlarda birlik, beraberlik ve dayanışmayla tüm zorlukların altından kalkabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlere yürüyen, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere, yardım malzemesi ulaştıran yardımsever halkımıza ve dört gün boyunca devam eden yangın süresince yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye seslenen Başkan Oktay, “Marmaris olarak ikinci kez büyük bir felaketi atlattık. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.