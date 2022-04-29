İhlas Haber Ajansı

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Başkan Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Bayramların birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Mutlu anların çoğaldığı, huzur, mutluluk ve sağlık dolu nice bayramlar dileğiyle tüm halkımıza sevgilerimi, saygılarımı sunarım” dedi.



Bayramların tüm ailenin bir araya geldiği günler olduğunu ifade eden Oktay, “Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor zamanlar geçirdik. Bayramlarda sevdiklerimizle bir arada olmak, bayram neşesini hep birlikte yaşamak duygusuna hasret kaldık. Nihayet bu sene sevdiklerimize rahat rahat sarılacağımız, hep birlikte olacağımız bir bayramı kutlayacağız. Tedbiri elden bırakmadan hep birlikte bu mutluluğu yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlıklı günler dilerim” diyerek sözlerini bitirdi.

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