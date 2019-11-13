Başkan Oktay'dan usta oyuncu Karındaş'a hasta yatağında ziyaret

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir süredir hastanede tedavi gören tiyatronun usta oyuncusu Altan Karındaş'ı ziyaret etti. Sanatçının neşesinin yerinde olduğunu söyleyen Oktay, “İyileşip, en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi.

Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde kalan duayen tiyatrocu Altan Karındaş, Marmaris Belediyesi'nin 10 Kasım için çektiği filmde rol aldı. Yaşına bağlı rahatsızlıkları ve yüksek ateşi olmasına rağmen “Atatürk için hasta olsam da oynarım” diyerek kamera karşısına geçen 90 yaşındaki Altan Karındaş, yine huzurevinde kalan emekli opera sanatçısı 95 yaşındaki Mithat Demokan ile rol aldı. İki usta sanatçının performansı ayakta alkışlanırken; film de büyük ilgi gördü.

Tedavi altına alındı

Çekimlerin birkaç gün sonrasında rahatsızlığı artan Altan Karındaş, huzurevi doktorunun da uygun görmesiyle hastaneye kaldırıldı. Önce Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan usta sanatçı ardından Marmaris'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Duayen sanatçıyı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de filmde rol aldığı için bir kez daha teşekkür etti. Oktay Karındaş'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan da bilgi aldı.

Neşesi yerinde

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Oktay, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümünde hazırlanan kısa filmdeki performansı ile herkesin Karındaş'a bir kez daha hayran kaldığını belirterek “Bize Atatürk'ün Türkiye için önemini bir kez daha gösterdi” dedi. Usta oyuncunun yaşından kaynaklı sağlık sorunları bulunduğunu ve doktor gözetimi altında tutulduğunu söyleyen Oktay, “Altan Teyze'nin neşesi yerinde. Filmin gördüğü ilgi onu çok mutlu etmiş. Biz kendisine tüm Marmaris'in ve videoyu izleyen herkesin sevgisini getirdik. O da herkese selamlarını iletmemizi istedi. İyileşip, en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.