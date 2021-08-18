Başkan Oktay'dan yangında yaralanan gence 'geçmiş olsun' ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmaları sırasında üzerine ağaç devrilen Hüseyin Deveci isimli genci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Oktay, “Bir kez daha Marmaris halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum; iyi ki varsın Hüseyin” dedi.

Marmaris'te 8 günde kontrol altına alınabilen yangında 7'den 70'e herkes alevlerin büyümemesi için seferber oldu. Gerek yangın söndürme ekiplerine destek olan zaman zaman da ekipleri beklemeden alevleri söndüren vatandaşlar yangın mücadelesinin isimsiz kahramanları oldu. Yangının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Armutalan Mahallesi Mezargediği Mevkii'nde ikamet eden Hüseyin Deveci isimli genç de kendini yanan ormanlar için çekinmeden alevlerin içine kahramanlardan oldu. Deveci, Mezargediği'nde alevlerin daha da büyümemesi için çabalarken kaza geçirdi. Üzerine ağaç devrilen ve kalça kemiğinde çatlaklar oluşan Hüseyin Deveci, hemen tedavi altına alındı.

Herkes seferber oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, evinde istirahat eden Hüseyin Deveci'yi ziyaret ederek tüm Marmaris halkının teşekkürlerini iletti. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Oktay, “8 gün boyunca tüm Marmaris halkı, başka illerden gelen gönüllülerimiz kendi canını bile hiçe sayarak yangını söndürmek için seferber oldu. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hüseyin kardeşimiz de söndürme sırasında kaza geçirdi. Tesellimiz hayatta olması. En kısa sürede iyileşip aramıza döneceğine yürekten inanıyorum. Bir kez daha Marmaris halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum; iyi ki varsın Hüseyin” diye konuştu.

"Hiç çekinmeden giderim"

Hüseyin Deveci de yangını söndürmek için hiç tereddüt etmeden koştuğunu belirterek, “Buralar bizim vatanımız. Elbette koşacaktım. Allah bir daha o günleri yaşatmasın ama yine olsa yine düşünmeden söndürmek için gayret gösteririm” diye konuştu.