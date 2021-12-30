Başkan Oktay'dan yeni yıl mesajı

Başkan Oktay mesajında şunlara yer verdi; “2021, Marmaris olarak ne yazık ki hiç iyi hatırlamayacağımız bir yıl oldu. Pandeminin gölgesinde girdiğimiz yaz sezonunda İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye alması nedeniyle dış turizmde hedeflenen noktaya ulaşamadık. En büyük büyük darbeyi ise 29 Temmuz'da başlayan ve 8 gün boyunca devam eden büyük yangın vurdu. Yangın ormanlarımızla birlikte hepimizin yüreğini yaktı. Ama her zaman dediğim gibi; bizim Marmaris olarak enerjimiz, motivasyonumuz ve umudumuz hep yüksek. Yepyeni bir yılı sevinçle karşılıyoruz. Ben umut ediyorum ki artık bu yaşadığımız felaketler bir son bulacak ve 2022 yılını oldukça güzel geçireceğiz. Öncelikle salgının sona ermesini ve yeniden normal hayata geri dönmeyi temenni ediyoruz. Bunun yanı sıra iki sezondur büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörünün yeniden eski günlere dönmesi, Marmarisimizin tekrar yüzbinlerce turisti ağırlaması kısa vadede ana hedefimiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük umutlarla girdiğimiz 2022 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutlar, sevgiler sunarım”