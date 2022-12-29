Başkan Oktay'dan yeni yıl mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2023 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileğiyle tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yılla ilgili bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “2022'de güzelliklerin yanı sıra sıkıntılı zamanlar da yaşadık. Ama birlikteliğimiz, yüksek enerjimiz, motivasyonumuzla bu sıkıntıların da altından kalktık. Şimdi büyük umutlarla ve sevinçle 2023 yılını karşılıyoruz. Yepyeni bir yılı sevinçle karşılıyoruz. Umut ediyorum ki 2023 yılını oldukça güzel geçireceğiz. Marmaris olarak birlikteliğimizden ve motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeden yeniliklerle buluşacağız. Belediye olarak da yeni projeleri, yeni çalışmaları, halkımızın için yepyeni hizmetleri hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük umutlarla girdiğimiz 2023 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutlar, sevgiler sunarım” diye konuştu.

31 Aralık yılbaşı akşamı Atatürk Meydanı'nda Türkiye'nin en ünlü pop-rock gruplarından Gece Yolcuları sahne alacağı etkinlikte saat tam 24.00'da yapay kar yağdırılacağını söyleyen Oktay, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek “Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı etkinliklere bekliyoruz” dedi.