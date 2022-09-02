Başkan Oktay'dan zabıta haftası mesajı

Mesajında tüm zabıta personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Oktay, “Ülkemizin en köklü kurumlarından bir tanesi olan Zabıta Teşkilatı, değişik görev alanlarında vatandaşlara hizmet vermektedir. Zabıtalar vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşmasını sağlayan belediye zabıtası, şehrin gelişimine de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.