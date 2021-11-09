Başkan Oktay'ın 10 Kasım mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Atatürk'ü sevgi, saygı ve şükranla andığını belirten Oktay, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, hepimizin gönlünde, zihninde ve aklında sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.

Başkan Mehmet Oktay şunları söyledi; “Bundan 100 yıl önce; verdiği eşi benzeri görülmeyen bir mücadele sonucu işgal edilmiş toprakları vatan; yok olma talihsizliği ile karşı karşıya kalan bir ulusu da çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi haline getiren Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz. Biliyoruz ki O'nun 57 yıllık yaşamına sığdırdığı bağımsızlık mücadelesi, gerçekleştirdiği devrimler ve başardığı atılımlar sadece Türk ulusuna değil özgürlük savaşı veren bütün mazlum uluslara kurtuluş ışığı olmuştur. Atatürk'ün fikirleri Türk ulusunun yürümekte olduğu çağdaş uygarlık yolunu aydınlatmakta, bizi bu yoldan çıkarmaya çalışan karanlık güçlerin önünde bir engel gibi durmakta ve aradan geçen yıllara rağmen geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyen bizlerin sonsuza kadar ışığı olacaktır. Cumhuriyetimizin kalesi Marmaris'te; nefes aldığımız sürece bağımsızlığımızı korumaya, devrimlerinin yılmaz savunucusu olmaya ve cumhuriyeti ilelebet yaşatmaya bir kez daha söz veriyoruz. O'nu sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde gönüllerdeki erişilmez yerinin değişmeyeceğini; sevgi, saygı ve inancımızın artarak devam edeceğini bir kez daha vurgulayarak özlem ve minnetle anıyorum.”