Başkan Oktay'ın 10 Kasım mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anılıyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bir mesaj yayımlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Başkan Mehmet Oktay'ın mesajı şöyle; “Büyük bir komutan olarak milletimizle birlikte istiklal mücadelesini zafere ulaştıran Atatürk, büyük bir devlet adamı ve lider olarak da, evrensel değerleri benimsemiş, millet egemenliğine dayanan, itibarlı ve güçlü bir devlet, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturmayı amaçlamıştır. Sonsuzluğa uğurladığımız tarihten bu yana 84 yıl geçmesine rağmen, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada büyük izler bırakmasıyla gururlandığımız, tarih sahnesinde hem yaşadığı dönemde hem günümüzde hem de gelecekte tüm dünyanın saygıyla anmayı sürdüreceği kıymetli lider Atatürk'ün bizlere bıraktığı eşsiz emanetleri gelecek nesillere taşıma hedefinden bir gün olsun vazgeçmedik. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma ve yeni başarılarla taçlandırma konusunda; Ulu Önder Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma hedefine ulaşabilmek için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, yüreklerimizde ölümsüzleşen Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, sevgi ve şükranla anıyorum”