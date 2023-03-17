Başkan Oktay'ın Çanakkale Zafer mesajı

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan bu zafer, ‘Çanakkale Geçilmez' gerçeğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“18 Mart 1915'te kahraman Türk askerlerimizce Çanakkale'de yazılan destan, tarihimizin en gurur verici cesaret, yiğitlik ve başarı örneklerinden birisi olmuştur. Çanakkale Zaferi'yle Türk Milleti adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Bu zaferle kahraman Türk ordusu, vatan ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin önüne çıkan tüm engelleri aşabilecek güçte olduğunu dünyaya kanıtlamıştır. Tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan bu zafer, ‘Çanakkale Geçilmez' gerçeğini tüm dünyaya kabul ettirmiş ve bir milletin yeniden var oluşuna zemin hazırlamıştır. Türk Ordusunun Çanakkale'de vermiş olduğu büyük mücadelenin 108. yıldönümünde bize bu büyük zaferin gururunu armağan eden; tarihin gördüğü ve yazdığı en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, adı bilinen, bilinmeyen, kanıyla, canıyla, tüm varlığıyla bu vatana hizmet eden tüm kahramanları saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum”