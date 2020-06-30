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Başkan Oktay'ın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için denizlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, “Geçmişi büyük zaferlerle dolu olan Türk denizciliği, yabancı devletlerin deniz ticareti üzerindeki egemenliğine son veren Kabotaj Kanunu ile ulusal kalkınmanın temel taşlarından biri olmuştur. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren 'Kabotaj Kanunu' ile birlikte ülkemiz kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ederek, denizcilik sektörü hızlı bir gelişme döneminin içine girmiştir” ifadesini kullandı.


Sahip olduğu kıyı şeridiyle önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Marmaris'te yaşayan herkesi denizler konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Oktay mesajını şöyle tamamladı; “Denizlerimiz bizim için çok önemli. Marmaris'in ekonomisine katkısını pandemiyle birlikte çok daha net anladığımız denizlerimize gereken önemi vermemiz; en başta da temiz tutmamız gerekmektedir. Denizin insanlara sunduğu nimetlerden faydalanılması, denizciliğin daha da gelişmesi, denizlerden sağlanan imkanların attırılması ve etkin bir şekilde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunulması hepimizin yararına olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye denizciliğinin daha da gelişmesi dileğiyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyor tüm deniz şehitlerimizi saygıyla anıyorum”

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