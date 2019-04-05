İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Oktay'ın ilk icraatı metal kapı dedektörünü sökmek oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın ilk işi hizmet binasının girişinde yer alan metal kapı dedektörünün söktürmek oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ilk işi hizmet binasının girişinde yer alan metal kapı dedektörünün söktürmek oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan habere kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.


Marmaris'in yeni Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 4 Nisan Perşembe günü mazbatasını alarak Marmaris Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Başkan Oktay'ın Belediye binası içindeki ilk talimatı, hizmet binasının girişinde yer alan metal kapı dedektörünün sökülmesi yönünde oldu. Sabah belediyeye gelen görevliler, vatandaşların güvenlik gerekçesiyle içinden geçirildiği metal kapı dedektörünü bulunduğu yerden sökerek, Makine Araç Parkı'na götürdü. Bu işlemden sonra belediye girişinde, vatandaşlar aranmayacak. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan habere kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.