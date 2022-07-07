Başkan Oktay'ın Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum” ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birinin bayramlar olduğunu hatırlatan Oktay, “Yüzümüzün güldüğü, birlikteliğimizin daim olduğu nice bayramlar dilerim” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın mesajı ise şöyle; “Birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden olan bayramlar sevginin ve kucaklaşmanın en güzel örneklerini barındırır. Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı, toplumda millet olma bilincinin güçlendiği özel günlerdir. Bizler de hep birlikte bir kez daha Kurban Bayramı'nı kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Marmaris olarak son bir yıldır birçok felaketle karşılaşsak da hep birlikte el ele verince bu güçlüklerin üstesinden gelebildiğimizi gördük. Marmaris'in enerjisini ve gücünü tüm dünyaya gösterdik. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor; nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum.”