Başkan Osman Gürün, Bodrum'un en büyük tesisinin temelini atıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de katılacağı törenle 29 Haziran'da ‘Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' temeli atılıyor.

195 Bin kişiye hizmet verecek

İnşası tamamlandığında Bodrum'un en büyük tesisi olacak olan “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” temeli atılıyor. 113 Milyon 600 bin TL yatırımla inşasına başlanan tesis 37 bin metreküp kapasiteye sahip olurken yaklaşık 195 bin kişiye hizmet verecek. Arıtma tesisinden Akyarlar, Turgutreis, Karabağ, Akçaalan, İslamhaneleri, Dereköy, Peksimet ve Bahçelievler mahalleri yararlanacak. Bu mahallelerde devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattı yapılacak bu tesise bağlanacak.

Tesiste Arıtılan Su Yeşil Alan Sulamalarında Kullanılacak

Bodrum'un doğasını korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için önemli bir yatırım olan “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” inşasında son teknolojik sistemler kullanılıp, tesiste arıtılan suyun yeşil alan sulamalarında kullanılacağı belirtildi.

Büyükşehirden Bodrum'a 650 Milyon TL'yi Geçen Altyapı Yatırımı Yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'a 650 Milyon TL'yi geçen alt yapı yatırımı yapıyor. Devam eden Turgutreis kanalizasyon hattı, temeli atılacak olan Tugutreis atıksu arıtma tesisi, Kütür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yapılan Torba altyapı yatırımı, ilçe genelinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin yenileme çalışmaları ve farklı bölgelerdeki yeni kanalizasyon hatlarının çalışmaları devam ediyor. Yapılacak olan çalışmalarla birlikte Bodrum'un güçlü bir altyapıya sahip olması amaçlanıyor.