Başkan Osman Gürün mazbatasını aldı

Muğla Adliyesi'nde gerçekleştirilen mazbata törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve eşi Gülsün Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve eşi Sevilay Gümüş, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Belediye Başkanları ve partililer katıldı.

Başkan Gürün'e mazbatası Muğla İl Seçim Kurulu Başkanı Hakime Tülin Tuncay tarafından verildi.

Mazbata töreni sonrası açıklama yapan Başkan Gürün, "Martın sonu bahar diyerek çıktığımız yerel seçim yürüyüşünü Muğla'mız,ülkemiz için umutla tamamladık ve mazbatamızı aldık. Şimdi Muğla'mız için kaldığımız yerden hizmetlerimize ve projelerimize devam edeceğiz. Muğla'mız için büyük hayallerimiz, yapacak çok işimiz var. İstanbul'da da demokrasinin kazanacağına Ekrem İmamoğlu başkanımızın en kısa sürede mazbatasına alacağına inanıyor, seçimleri kazanan tüm başkanlara görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Osman Gürün yüzde 36,01, Ak Parti adayı Mehmet Nil Hıdır yüzde 28,42, Bağımsız aday Behçet Saatcı, yüzde 26,24, Demokrat Parti'nin adayı Mehmet Kocadon ise yüzde 3,81 oy oranına sahip olmuştu.