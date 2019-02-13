Başkan Osman Gürün'den servis esnafına müjde

Muğla'da son zamanlarda servis esnafının personel servis araçlarının yaş sınırının 12 den 19'a çıkarılmasına yönelik gelen talepler

sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün müjdeli haber verdi. Talepleri değerlendiren Başkan Gürün, 3600 servis aracını ilgilendiren konuyla ilgili olarak personel servis araçlarının yaşını 12'den 19'a çıkarılması için UKOME gündemine alınmasının talimatını verdi.

Konuyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“İlimizde iki sınıf servis aracı bulunuyor. Bunların bir kısmı personel servis aracı olarak ruhsatlı, bir kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği ile yaş sınırı 12 olan öğrenci servis araçları. Öğrenci servis araçları da aynı zamanda personel taşıması da yapabiliyordu. Ancak kanunen 12 yaşından büyük araçlar öğrenci servisi yapamıyor. 12 yaşından büyük araçların servis hizmetini yapabilmeleri için il genelinde UKOME kararı gerekiyordu. Servis esnafından gelen talepler üzerine Belediye başkanımız Dr. Osman Gürün'ün 12 yaşından büyük araçların atıl kalmaması için konunun UKOME gündemine sunulmasının talimatını verdi. 15 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak olan UKOME genel kurul toplantısında 12 yaş personel servis araçlarının yaş sınırının 19 yaşa çıkarılmasına yönelik gündem maddesi oluşturuldu. Kurul toplantısında olumlu sonuç çıkması durumunda 3600 servis esnafını ilgilendiren 'S' plaka servis araçlarımız 19 yaşına gelene kadar personel servis taşımacılığı yapabilecek. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”