Başkan Otgöz, “23 Nisan tüm dünya çocuklarını kucaklayan eşsiz bir bayram”

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Yakup Otgöz, Anadolu topraklarında milli iradenin TBMM'nin açılışı ile resmen hayat bulduğunu ifade etti.

Başkan Otgöz mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Savaştan harap düşmüş, evini, ocağını, yurdunu kaybetmiş bir milletin yeniden doğuş destanı olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren önemli kararlar, Milli iradenin temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınmıştır. Emperyalist devletlerin Anadolu topraklarındaki emeline karşı, gücünü Türk Milletinin inancı ve bağımsızlık tutkusundan alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük günü 1929 yılında çocuklara armağan ederek, geleceğin çocuklarla şekilleneceğinin en büyük işaretini vermiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarını kucaklayan eşsiz bir bayramdır. Geleceğin mimarı olacak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.