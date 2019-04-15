Başkan Özcan tebrik ziyaretlerini kabul ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 31 Mart seçimlerinin ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Makama gelen vatandaş, muhtar, teşkilat üyesi, milletvekili, bürokrat ve siyasiler ile görüşen Özcan, daha iyi bir Nazilli için hizmet edeceklerini ifade etti.

7'den 70'e tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenip sevincini paylaşan Başkan Özcan, tebrikleri kabul ederken talep ve önerileri büyük bir dikkatle dinleyerek notlar aldı.

“Hep birlikte Nazilli'mizi daha ileriye götüreceğiz” diyen Özcan, “Bizleri ziyaret edip iyi dileklerde bulunan tüm Nazilli halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir birlik ve beraberlik yakaladık. Bunu devam ettirip söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.