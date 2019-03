Başkan Sağır kadın esnafları ziyaret etti

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafa çiçek hediye eden Sağır, esnafın sorunlarınıda dinledi. Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kadın esnafın sadece 8 Mart'ta değil her gün yanında olduğunu söyledi.

Odaya kayıtlı bin 210 esnafın 175' ini kadınların oluşturduğunu belirten Sağır, “Odamızın kapısı kadın esnaflarımıza her zaman açık. Onların isteği bizim için daha öncelikli. Kadınlar başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. İlçedeki kadın esnaf sayısının artması için her türlü yardımı yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda kadın esnaflarımızı 8 mart nedeniyle bir kez daha ziyaret ettik. Bundan sonrada ziyaret etmeye devam edeceğiz'' dedi.

Esnaf Seda Güven ise, Başkan Sağır'ın her yıl 8 Mart'ta kendilerini ziyaret ettiğini ve diğer günlerde de her zaman sorunlarına çözüm bulduğunu belirterek, Başkan Sağır'a teşekkür etti.