Başkan Tokat, Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini imzaladı

TEMA, tüm belediye başkanlarını bu taahhütnameyi imzalamaya davet ederken, Başkan Tokat, TEMA Muğla İl Temsilciliğinin talebiyle taahhütnameyi imzaladı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, TEMA Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, İl Temsilci Yardımcısı Nurcan Bahar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Tema Başkanı İlkay Mercan ve İlçe temsilcisi Mehmet Nergiz'in de hazır bulunduğu törende attığı imza ile görev süresi boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getireceğinin sözünü vermiş oldu.

Herkesin sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Başkan Tokat; “Çevresine sahip çıkan geleceğine de sahip çıkar.Bizlerde Milas'ın geleceğine sahip çıkma adına TEMA Vakfı Muğla İl ve İlçe Temsilcileri ile bir araya gelerek Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini imzaladık” dedi.