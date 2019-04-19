Başkan Tokat, koltuğu bir günlüğüne çocuklara devretti

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 23 Nisan geleneğini gerçekleştirerek koltuğunu İbrahim Deniz Çoban'a devretti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir günlüğüne koltuğunu çocuklara devretti.

Başkan Tokat, bayram nedeniyle makamını Merkez İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi İbrahim Deniz Çoban'a bıraktı. Milas Belediye Başkalık makamına gelen ve görevi devralan Çoban, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bütün öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Tokat, kendisini ziyaret eden çocuklara belediyenin sorumlulukları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çocuk başkan Çoban, birim amirlerine talimatlar verdi. Okulun bahçesine yeşillendirme, çit çalışması ve ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesi'ne pazar kurulması gibi birçok konuda birim müdürlerine talimat veren Çoban, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Makamında küçük konuklarını ve okul öğretmenlerini ağırlayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını da tebrik etti.

Başkan Tokat, “Derslerinizi çok iyi çalışın ve kendinizi her alanda geliştirmek için gayret gösterin. Bol bol kitap okuyun. Ailesine, sevenlerine, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişeceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.